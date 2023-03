Fonds: gemeenten en verpakkers moeten anders omgaan met plastic

Gemeenten, fabrikanten, importeurs en recyclebedrijven moeten anders omgaan met verpakkingen van plastic, zodat minder fossiele grondstoffen als aardolie nodig zijn. Stichting Afvalfonds Verpakkingen, die de inzameling en recycling van huishoudelijk afval financiert namens verpakkingsbedrijven, pleit voor een “radicaal andere manier van denken en handelen” in omgaan met plastic. De stichting komt met een plan om gemeenten en de industrie vaker en effectiever plastic verpakkingen te laten hergebruiken.

Volgens dit plan, De Plastic Wijzer, moeten plastic verpakkingen in 2030 bijvoorbeeld volledig recyclebaar worden en meerdere keren te gebruiken zijn waar dit kan. Uiteindelijk moet plastic van fossiele grondstoffen worden vervangen door plastic van biologisch materiaal als planten.

Directeur Hester Klein Lankhorst zegt dat er steeds meer verpakkingen komen die zijn bedoeld om zelf te vullen. Een voorbeeld hiervan is een herbruikbaar zakje voor groente en fruit uit de supermarkt. “De consument moet er in de toekomst op kunnen rekenen dat als er een plastic verpakking om een product zit, dit echt noodzakelijk is en dat die verpakking geen schade meer toebrengt aan mens en milieu”, zegt Klein Lankhorst.

Ook de inzameling en recycling van plastic moeten beter, vindt Afvalfonds Verpakkingen. Gemeenten hanteren veel verschillende inzamelsystemen. Hierdoor kan volgens de stichting landelijk niet duidelijk gecommuniceerd worden hoe plastic verpakkingen bij het afval moeten. Daarom moeten er een of twee landelijke systemen komen die overal hetzelfde zijn, stelt de organisatie. Goede communicatie moet voor iedereen duidelijk maken wat de bedoeling is met plastic verpakkingen.

Van het kabinet moet al het gebruik van mineralen, metalen en fossiele grondstoffen gehalveerd zijn in 2030. Twintig jaar daarna is het de bedoeling dat de economie zo goed als volledig circulair is. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) wil onder meer een verplicht percentage gerecycled materiaal als grondstof van producten.