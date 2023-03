Veel minder werk Afghaanse vrouwen sinds machtsovername Taliban

De werkgelegenheid voor vrouwen in Afghanistan is in het laatste kwartaal van vorig jaar met een kwart gedaald. Dat meldt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), die stelt dat Afghaanse vrouwen sinds de machtsovername door de Taliban steeds meer worden beperkt om te studeren en te werken.

De ILO concludeert dat meisjes en vrouwen in Afghanistan te maken hebben met beperkingen die “ernstige gevolgen” hebben voor hun onderwijs- en arbeidsmarktvooruitzichten. Zo hebben de autoriteiten meisjes toegang tot de middelbare school en universiteit ontzegd. Daarnaast wordt het vrouwen moeilijk gemaakt om te werken.

Vrouwen hebben hun toevlucht gezocht in zelfstandige werkzaamheden, zoals landbouw of het repareren van kleding, stelt de ILO. Daardoor remmen ze de dalende werkgelegenheid enigszins af, en kunnen zij toch een inkomen genereren.

De Taliban pakten de macht in augustus 2021. Buitenlandse overheden hebben daarop de ontwikkelingshulp uit het buitenland stopgezet en de tegoeden van de centrale bank bevroren. Als gevolg daarvan is de Afghaanse economie in een crisis terechtgekomen waardoor ook de werkgelegenheid achteruit is gegaan. Voor mannen daalde deze met 7 procent in het laatste kwartaal van 2022. De ILO schat dat het bruto nationaal product met 30 tot 35 procent is gekrompen.