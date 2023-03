Aandacht voor ASML en ABN AMRO op afwachtend Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar ASML en ABN AMRO. Het kabinet bevestigde dat de export van bepaalde machines van chipmachinemaker ASML naar China aan banden wordt gelegd. Eind januari lekte al uit dat Nederland, de Verenigde Staten en Japan een akkoord hadden bereikt over exportbeperking van chiptechnologie naar China vanwege de vrees dat die zou worden gebruikt voor militaire doeleinden. ABN AMRO profiteert mogelijk van een adviesverhoging door investeringsbank KBW.

Beleggers kijken verder vooral uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt. De situatie op de arbeidsmarkt speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de centrale bank namelijk meer ruimte om de rente stevig te blijven verhogen.

Eerder deze week laaide de rentevrees weer op nadat de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell dinsdag in het Congres verklaarde dat de rente mogelijk sterker en sneller opgevoerd moet worden om de inflatie te beteugelen. Woensdag hield Powell echter wel een slag om de arm en zei hij dat er nog geen besluit is genomen met welke stap de rente later deze maand zal worden verhoogd. Die uitspraak zorgde voor enige opluchting op de beurzen.

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijwel vlak te gaan openen. Ook de andere Europese beurzen lijken afwachtend te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent hoger. Een lager dan verwachte groei van de Japanse economie wakkerde daarbij de hoop aan dat de Japanse centrale bank vasthoudt aan het huidige stimuleringsbeleid. De Bank of Japan komt vrijdag met een rentebesluit.

In Frankfurt kwam Deutsche Post met resultaten. De Duitse post- en pakketbezorger boekte afgelopen jaar meer omzet en keert meer dividend uit. Ook de bedrijfswinst nam toe. Daarnaast gaat het concern voor 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Voor dit jaar rekent het bedrijf echter op een daling van het resultaat.

De geplaagde Zwitserse bank Credit Suisse kondigde aan de publicatie van het jaarverslag, die op donderdag stond gepland, uit te stellen. Het uitstel volgt op een verzoek van de Amerikaanse toezichthouder SEC om meer informatie over de herzieningen van de resultaten in de boekjaren 2020 en 2019.

De euro was 1,0551 dollar waard, tegen 1,0552 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 76,70 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder, op 82,73 dollar per vat.