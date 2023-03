Duits modemerk Hugo Boss heeft recordjaar achter de rug

Het Duitse modehuis Hugo Boss heeft vorig jaar een recordjaar gedraaid. De omzet ging met bijna een derde omhoog tot net geen 3,7 miljard euro. Volgens de onderneming werd daarmee voor het eerst een omzet van meer dan 3 miljard euro in de boeken gezet.

Volgens het bedrijf was in alle regio’s groei van de verkopen te zien, ondanks de economische onzekerheid, hoge inflatie, verstoringen in leveringsketens en coronabeperkingen in China. De nettowinst van Hugo Boss steeg met 53 procent vergeleken met een jaar eerder tot 209 miljoen euro. Het bedrijf uit Metzingen verwacht voor dit jaar verdere groei.

In een toelichting stelt topman Daniel Grieder dat Hugo Boss een “uitstekend” jaar heeft doorgemaakt. De producent van onder meer kleding, schoenen en parfum wil het dividend met 43 procent verhogen naar 1 euro per aandeel.