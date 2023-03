Geplaagde Amerikaanse bank SVB valt om, overheid neemt bank over

De financieel geplaagde Silicon Valley Bank (SVB) is door de Californische autoriteiten gesloten nadat het niet was gelukt om geld op te halen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Daardoor kon de bank niet langer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. De federale overheidsdienst FDIC is aangesteld als bewindvoerder. Die organisatie zorgt voor een verzekering voor klanten, vergelijkbaar met het depositogarantiestelsel in Nederland.

SVB had leningen afgesloten toen de rentes laag waren, maar nu die de laatste maanden flink zijn verhoogd, had de bank moeite om zijn leningen te herfinancieren. Daardoor kwam de belangrijke geldschieter voor onder meer start-ups in de techsector in de financiële problemen.

FDIC opent maandag het hoofdkantoor van SVB en de zeventien filialen in Californië en Massachussetts en ook kunnen klanten dan weer bij hun geld. Tegoeden tot 250.000 dollar zijn verzekerd. Eind vorig jaar beheerde SVB ruim 175 miljard dollar aan tegoeden.

De laatste keer dat een bank in de Verenigde Staten omviel die onder het FDIC-verzekeringsstelsel viel was in oktober 2020. Toen ging de Almena State Bank uit Almena, Kansas kopje onder.