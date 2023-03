JD.com en banken onderuit op fors lagere Aziatische beurzen

Het Chinese webwinkelconcern JD.com ging vrijdag hard onderuit op de aandelenbeurs in Hongkong na tegenvallende resultaten. Ook de bankensector stond onder druk in navolging van de verkoopgolf onder Amerikaanse branchegenoten. De vier grote Amerikaanse banken Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase en Citigroup zagen donderdag op Wall Street ruim 50 miljard dollar aan beurswaarde verdampen door zorgen over de stijgende rentes.

De zorgen in de bankensector werden aangewakkerd door problemen bij de kleinere Amerikaanse bank SVB Financial Group, een in Silicon Valley gevestigde geldschieter. Hoewel hogere rentetarieven over het algemeen gunstig zijn voor banken, hebben veel kleinere banken veel leningen afgesloten toen de rentes nog heel laag waren. Nu de rentes in rap tempo oplopen, dreigen ze in de problemen te komen.

JD.com zakte dik 11 procent in Hongkong door een tegenvallende omzetgroei in het afgelopen kwartaal. De grotere rivaal Alibaba verloor ruim 3 procent. Ook de autofabrikanten Geely Automobile en BYD stonden onder druk door de zorgen over achterblijvende verkopen en zakten bijna 5 procent. De Britse bank HSBC, die ook een notering heeft in Hongkong, daalde bijna 3 procent. De Hang Seng-index raakte daardoor tussentijds 2,4 procent kwijt en de hoofdindex in Shanghai verloor 0,9 procent.

De Nikkei in Tokio sloot de week 1,7 procent lager af. Beleggers verwerkten het besluit van de Bank of Japan om het ruime stimuleringsbeleid ongewijzigd te laten. De Japanse centrale bank is de enige van de grote centrale banken in de wereld die de rente nog niet heeft verhoogd. Dat komt doordat de inflatie in het land ondanks een stevige toename nog altijd veel lager is dan in andere grote economie├źn. Het was de laatste beleidsvergadering van de zittende gouverneur Haruhiko Kuroda, die in april vertrekt en wordt opgevolgd door Kazuo Ueda.

Ook de Japanse banken verloren terrein. Mitsubishi UFJ Financial en Sumitomo Mitsui Financial raakten tot ruim 5 procent kwijt. De grote Australische banken stonden eveneens onder druk. Zo verloren National Australia Bank, Commonwealth Bank of Australia en Westpac Banking tot ruim 3 procent. De All Ordinaries in Sydney leverde daardoor 2,3 procent in. In Seoul ging de Kospi 1,1 procent omlaag.