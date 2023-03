Nederlandse industrie produceerde bijna 3 procent minder

De Nederlandse industrie heeft in januari bijna 3 procent minder geproduceerd dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gemiddelde dagproductie lag in de eerste maand van 2023 2,9 procent lager. Dat is de eerste krimp in bijna twee jaar.

Drie van de vijf bedrijfsklassen in de industrie produceerden in januari minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches liet de chemische industrie net als in de voorgaande maanden de grootste productiedaling zien. Ook in de branches rubber en kunststof en metaalproducten was sprake van een krimp. De productie van de transportmiddelenindustrie liet de sterkste groei zien, gevolgd door de bedrijfsklasse reparatie en installatie van machines.

In het voorjaar van 2020 kromp de productie nog snel en in mei 2020 werd een dieptepunt bereikt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen en in januari dit jaar lag de productie op het laagste niveau sinds oktober 2021.

De stemming onder ondernemers in de industrie is volgens het CBS nauwelijks veranderd. Het vertrouwen ging van 3,6 in januari naar 3,7 in februari. Dat komt doordat ondernemers wat minder negatief waren over hun voorraden gereed product. In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, nam het vertrouwen van ondernemers in de industrie in februari verder toe. Dat komt doordat ze minder negatief waren over hun toekomstige bedrijfssituatie. Ze waren echter wel wat minder positief over hun huidige bedrijfssituatie.