Fors meer loon Duitse postbezorgers, stakingen lijken afgewend

Duitse postbezorgers krijgen een forse loonsverhoging en eenmalige bonussen. Dat hebben Deutsche Post en vakbonden dit weekeinde afgesproken. Met de overeenkomst hoopt Deutsche Post geplande stakingen te kunnen afwenden. De postbezorgers van het Duitse bedrijf legden de afgelopen maanden al meermaals het werk neer.

Of de staking voor onbepaalde tijd, waarmee werknemers al hadden ingestemd, echt niet doorgaat, moet nog blijken. Ze mogen zich nog uitspreken over het akkoord.

Alle 160.000 werknemers krijgen per april volgend jaar gemiddeld 11,5 procent meer loon. Tot die tijd krijgen ze een reeks eenmalige bonussen, die in totaal oplopen tot 3000 euro.

Afgelopen donderdag maakte vakbond Verdi bekend dat de leden met grote meerderheid voor een staking voor onbepaalde tijd bij Deutsche Post hadden gestemd. Dat gebeurde voor het laatst in 2015, toen niet bezorgde brieven en pakketten zich ophoopten. De cao van Deutsche Post was eind vorig jaar afgelopen. Stakingen in januari en februari leidden nog niet tot een resultaat, waarna Verdi dus zwaardere middelen voorstelde.

In Nederland is Deutsche Post actief met pakketbezorger DHL. De Duitse stakingen hadden weinig invloed op de pakketbezorging hier.