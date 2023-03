Beursweek in teken Europees rentebesluit en Amerikaanse banken

De komende beursweek staat grotendeels in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De beleidsbepalers van de ECB komen donderdag bijeen en beslissen dan met hoeveel de rente omhoog gaat. De laatste twee vergaderingen ging de rente met 0,5 procentpunt omhoog en dat lijkt ook nu weer een mogelijkheid. Zeker nadat de inflatiecijfers in veel landen in de eurozone afgelopen maand weer omhoog bleken te zijn gegaan.

Over die inflatie komen deze week de nodige nieuwe ramingen naar buiten. Zo komt het Centraal Bureau voor de Statistiek op dinsdag met definitieve cijfers over de geldontwaarding in februari. Ook Spanje, Frankrijk en Italië volgen nog voor het rentebesluit van de ECB met definitieve inflatiecijfers, die van de eurozone volgen aan het einde van de week.

Verder blijft de aandacht uitgaan naar de banken na het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB). Die bank had te veel geld vastgelegd in staatsleningen die op dit moment met verlies zouden moeten worden gekocht. Door het veranderde economische klimaat wilden de klanten van de bank echter over meer geld kunnen beschikken dan de afgelopen tijd. Een mislukte aandelenuitgifte leidde vervolgens tot paniek en uiteindelijk een bankrun, waarna de Amerikaanse overheid de bank liet omvallen.

Op Wall Street en de Europese beurzen kregen banken harde klappen. Maar de kans dat het omvallen van SVB overslaat op andere banken, zoals tijdens de financiële crisis van 2008 gebeurde, is klein stellen Amerikaanse toezichthouders. Ook in Groot-Brittannië, waar SVB een dochteronderneming had, geldt dat. Wel kunnen start-ups problemen ondervinden doordat ze niet bij hun geld kunnen en mogelijk geen lonen kunnen uitbetalen. Maar verscheidene durfinvesteerders hebben al aangegeven hun start-ups financieel te willen steunen.

Op bedrijvenvlak krijgen beleggers in Amsterdam cijfers van sportscholenuitbater Basic-Fit te verwerken. Ook maker van funderingen voor windmolens Sif opent de boeken. Buiten Nederland houdt sportwagenmerk Porsche een investeerdersdag, net als moederbedrijf Volkswagen en branchegenoot BMW. Kledingwinkelketen H&M komt met cijfers over de verkopen in het eerste kwartaal.