Problemen bankensector VS duwen Damrak opnieuw in de rode cijfers

De AEX-index op Beursplein 5 is maandag flink lager geëindigd. Ook in Londen, Parijs en Frankfurt sloten de beurzen in het rood. De koersdalingen volgen op de ingrepen van de Amerikaanse autoriteiten in de bankensector van het land, als gevolg van het faillissement van Silicon Valley Bank (SVB). Evenals vrijdag kregen de in Amsterdam genoteerde banken en verzekeraars het zwaar te verduren.

De Amerikaanse autoriteiten hebben SVB inmiddels overgenomen en garanderen dat de klanten al hun tegoeden terugkrijgen. Zij grepen ook in bij branchegenoot Signature Bank door de cryptobank uit New York te sluiten. De klanten van deze bank krijgen ook al hun tegoeden terug. Beleggers lijken er echter niet van overtuigd dat met de maatregelen een verspreiding van de financiële problemen bij SVB naar andere banken zal worden voorkomen. De aandelen van verschillende regionale Amerikaanse banken kelderden op Wall Street.

De problemen bij de banken in de Verenigde Staten zorgden voor een koersdaling van ING en NN Group van respectievelijk 5,8 procent en 4,8 procent. Ook verzekeraars als Aegon (min 6,4 procent) en ASR (min 6,2 procent) eindigden fors lager. Andere grote Europese banken als HSBC, UBS, BNP Paribas, Commerzbank, Santander en Deutsche Bank kelderen tot ruim 9 procent.

Door de verliezen noteerde de AEX aan het einde van de handelsdag 2,1 procent lager op 727,25 punten, na een eerder koersverlies van bijna 3 procent. De MidKap leverde 3,2 procent in tot 961,30 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 3 procent.

Ook Pharming moest het ontgelden en zakte 2,1 procent. Het biotechbedrijf heeft in totaal 45 miljoen dollar op rekeningen bij de omgevallen SVB en de Britse tak SVB UK staan. Dankzij de stappen van de autoriteiten verwacht het bedrijf volledige toegang te hebben tot de contanten bij SVB in de VS. Dat gaat om 26 miljoen dollar. Het bedrijf geeft aan de situatie bij de Britse tak van SVB actief te blijven volgen.

Onder de schaarse stijgers bevond zich Basic-Fit, dat met een plus van 3,3 procent bovenaan de MidKap eindigde. De fitnessketen publiceerde de jaarcijfers en zag de omzet vorig jaar stijgen tot 795 miljoen euro. Voor dit jaar rekent Basic-Fit op een verdere groei tot minstens 1 miljard euro. Het aantal leden nam toe en het bedrijf opende in 2022 een recordaantal van 185 nieuwe clubs. Dit jaar wil het bedrijf minstens 200 nieuwe clubs openen.

Azerion kelderde ruim 27 procent procent. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet onderzoek naar onregelmatigheden in de handel van aandelen van het gamesbedrijf, dat spelletjes ontwikkelt voor mobiele telefoons. In verband hiermee treedt Atilla Aytekin, een van de topmannen van Azerion, tijdelijk terug.

De euro was 1,0737 dollar waard, tegen 1,0664 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,6 procent in prijs tot 75,44 dollar. Brentolie kostte ook 1,5 procent minder, op 81,56 dollar per vat.