Rabo heeft niets uitstaan bij failliete SVB, ING wil niets kwijt

De Rabobank heeft geen directe blootstelling aan de omgevallen Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB), maakte de financiële instelling bekend. ING wil niet zeggen of de bank geld heeft uitstaan bij SVB. ABN AMRO kon nog niet direct inhoudelijk reageren.

De aandelenkoersen van Europese bankconcerns gingen maandag hard onderuit, net zoals dat vrijdag het geval was. Ook in de Verenigde Staten gingen banken omlaag. In de Verenigde Staten ontstond vrijdag onrust door het omvallen van SVB. De Amerikaanse autoriteiten namen de bank over en garanderen nu dat de klanten al hun tegoeden terugkrijgen. Investeerders in SVB, zoals aandeelhouders en obligatiehouders, worden echter niet gered.

Europese ministers van financiën probeerden de financiële markten maandag gerust te stellen met de boodschap dat het Amerikaanse faillissement geen gevaar vormt voor Europese financiële instellingen. De Nederlandsche Bank (DNB) gaf vrijdag al aan dat banken in ons land weerbaar zijn.