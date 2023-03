Aziatische beurzen flink lager door verkoopgolf in bankensector

De Aziatische aandelenbeurzen gingen dinsdag flink omlaag. Vooral de banken kregen opnieuw rake klappen door de vrees voor een mogelijk besmettingsgevaar van de problemen in de Amerikaanse bankensector. Wereldwijd hebben de financiële bedrijven in de afgelopen twee handelsdagen 465 miljard dollar (zo’n 435 miljard euro) aan beurswaarde zien verdampen door de onrust die is ontstaan na het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB). En die verliezen lopen verder op.

De grote Japanse banken Mitsubishi UFJ Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group doken opnieuw omlaag en raakten 8 procent en 7,5 procent kwijt. Ook de Japanse techinvesteerder SoftBank moest het wederom ontgelden en zakte 4 procent. De omgevallen Amerikaanse bank SVB deed veel zaken met start-ups in de techsector en beleggers vrezen dat het moeilijker zal worden voor deze jonge veelbelovende bedrijven om financiering aan te trekken.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde door de stevige koersverliezen in de bankensector 2,2 procent lager. De koersdruk bleef daarbij niet beperkt tot de banken. Ook de Japanse exportbedrijven stonden onder druk door een stijging van de Japanse yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Door de problemen in het bankensysteem zou de Federal Reserve mogelijk terughoudender kunnen worden met het verder verhogen van de rente in de VS en dat zet de dollar onder druk. Autofabrikant Toyota, die veel voertuigen verkoopt in het buitenland, zakte daardoor 3 procent.

Ook in Australië gingen de banken omlaag. De All Ordinaries in Sydney daalde daardoor 1,4 procent. De Kospi in Seoul zakte 2,4 procent. De Zuid-Koreaanse banken Shinhan Financial Group en KB Financial Group daalden tot 3,5 procent. Het defensieconcern Firstec steeg daarentegen 9 procent, nadat buurland Noord-Korea opnieuw een ballistische raket heeft afgevuurd richting de Japanse Zee. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 2 procent in de min en de beurs in Shanghai daalde 0,7 procent.