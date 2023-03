Herstel luchtvaart jaagt winst exploitant vliegveld Frankfurt aan

Het sterke herstel van de luchtvaartindustrie uit de coronapandemie heeft de winstgevendheid van de Duitse luchthavenexploitant Fraport vorig jaar aangejaagd. De uitbater van onder meer de luchthaven van Frankfurt zag daardoor de nettowinst met ruim 81 procent stijgen vergeleken met 2021, naar 166,6 miljoen euro.

Het aantal passagiers dat via Frankfurt, de grootste luchthaven van Duitsland, reisde ging vorig jaar met 97 procent omhoog tot 48,9 miljoen. Ondanks die sterke groei lag het aantal passagiers op Frankfurt nog wel altijd bijna een derde lager dan in 2019, dus voor het uitbreken van de coronacrisis. In dat jaar ging het om meer dan 70,5 miljoen reizigers. De omzet steeg met 49 procent naar 3,2 miljard euro. Fraport is ook uitbater van luchthavens elders in de wereld, waaronder in Griekenland en Turkije.

Topman Stefan Schulte zegt in een verklaring dat voor de zomerperiode op een reizigersgroei in Frankfurt van 15 tot 25 procent wordt gerekend in vergelijking met een jaar eerder. Om die drukte het hoofd te bieden heeft Frankfurt het personeelsbestand uitgebouwd en voor dit jaar is het de bedoeling dat er nog eens 1500 extra mensen voor grondwerkzaamheden in dienst worden genomen. Net als veel andere Europese luchthavens had Frankfurt vorig jaar te maken met lange wachtrijen bij de terminals door personeelstekorten bij bagageafhandeling.

Voor heel 2022 rekent Fraport op 57 miljoen tot 63 miljoen passagiers die op Frankfurt worden verwelkomd. De nettowinst zou dit jaar moeten stijgen naar een bedrag tussen de 300 miljoen en 420 miljoen euro, aldus het bedrijf.