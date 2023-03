Bankensector en Amerikaanse inflatie centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag opnieuw uit naar de bankensector. Wereldwijd hebben financiële bedrijven in de afgelopen twee handelsdagen 465 miljard dollar (zo’n 435 miljard euro) aan beurswaarde zien verdampen door de onrust die is ontstaan na het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB). Mogelijk herstellen de Europese banken wel wat na de recente zware koersverliezen. In Azië werd de financiële sector dinsdag echter opnieuw getroffen door een verkoopgolf.

Op Wall Street stonden maandag vooral de kleinere regionale banken zwaar onder druk. President Joe Biden probeerde beleggers gerust te stellen door ze te verzekeren dat het bankensysteem veilig is, maar die lijken daarvan nog niet overtuigd.

Ondanks de koersdalingen in de bankensector wisten de Dow-Jonesindex en de S&P 500 de verliezen beperkt te houden. Techgraadmeter Nasdaq eindigde zelfs een half procent in de plus. Dat komt door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank de rente mogelijk minder sterk zal verhogen door de problemen. Door de snelle en stevige verhogingen van de rente in de VS zou SVB namelijk in de problemen zijn gekomen.

De Federal Reserve komt volgende week met zijn rentebesluit. In dat kader zullen beleggers dan ook vooral letten op het Amerikaanse inflatiecijfer van februari, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. In Europa komt de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag met het rentebesluit.

De Fed kondigde ook aan een intern onderzoek instellen naar het toezicht op SVB. Vicevoorzitter van de centrale bank Michael Barr zal het onderzoek leiden. De resultaten zullen 1 mei bekend worden gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht hoger te openen, na het koersverlies van dik 2 procent een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten beginnen. De Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag hard omlaag. De Nikkei in Tokio sloot 2,2 procent lager door zware koersverliezen bij de Japanse banken. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds ook ruim 2 procent in de min.

De Nederlandse banken verklaarden weinig direct risico te lopen door het omvallen van SVB. Rabobank zei geen directe risico’s te lopen en ABN AMRO sprak van een risico dat “verwaarloosbaar” is. Alleen ING wilde niet zeggen of de bank geld heeft uitstaan bij SVB.

De euro was 1,0695 dollar waard, tegen 1,0737 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omlaag. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent in prijs tot 73,92 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 79,85 dollar per vat.