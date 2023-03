Nieuwe AI-functies Google schrijven hele e-mails of presentaties

Google heeft een nieuw pakket aan functies aangekondigd die werken met geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI). Daarmee hoopt het bedrijf de concurrentie aan te gaan met OpenAI, dat de afgelopen maanden veel opzien baarde met ChatGPT en Dall-E. Die programma’s kunnen op basis van ingevulde zoektermen zelf teksten of afbeeldingen creëren. Google komt nu met hulpmiddelen die gebruikers helpen hele e-mails of teksten te schrijven op basis van enkele steekwoorden.

In Google Docs is het binnenkort mogelijk om op een lege pagina snel teksten te produceren na het invoeren van een paar steekwoorden. Nieuwe AI-functies moeten het ook mogelijk maken om een stroom aan e-mails in Gmail samen te vatten of te rangschikken. Ook kondigt het techbedrijf functies aan die automatisch plaatjes en geluidsfragmenten vinden voor presentaties.

Google benadrukt AI verantwoord in te willen zetten. Dat betekent dat gebruikers altijd het laatste woord hebben over de teksten of afbeeldingen die ze maken.

Google maakte ook bekend dat andere ontwikkelaars gebruik kunnen maken van sommige AI-modellen die de basis vormen voor nieuwe functies. Daarnaast gaat het bedrijf de samenwerking aan met meerdere op AI gerichte bedrijven en start-ups.

De aankondigingen zijn een antwoord op de producten waarmee OpenAI de afgelopen tijd kwam. Dit bedrijf is ver gevorderd met zogeheten generatieve AI, oftewel kunstmatige intelligentie die na eenvoudige aanwijzingen zelf teksten of beelden creëert. OpenAI kondigde dinsdag een nieuwe versie aan van zijn AI-platform GPT, waarmee Dall-E en ChatGPT werd gemaakt.

Met die nieuwe versie, GPT-4, is het “40 procent waarschijnlijker dat antwoorden feitelijk zijn” in vergelijking met de voorganger. Gebruikers van ChatGPT kwamen er de afgelopen maanden vaak achter dat het chatprogramma weliswaar goed leesbare, maar onware teksten produceerde. Ook wordt de nieuwe versie “menselijker”. De bank Morgan Stanley zou GPT-4 al gebruiken voor het ordenen van gegevens en betalingsbedrijf Stripe test of het helpt fraude te bestrijden.

Google nam zich jaren geleden al voor om de grote voorloper op het gebied van AI te zijn. De snelle ontwikkeling van GPT door OpenAI zorgde volgens Amerikaanse media voor een crisissfeer bij het zoekmachinebedrijf, dat intern “code rood” zou hebben afgekondigd om niet op achterstand te raken.

Concurrent Microsoft maakt naar verwachting donderdag bekend hoe het AI integreert in zijn Office-software. Dit bedrijf besloot onlangs om de komende jaren 10 miljard te investeren in OpenAI.