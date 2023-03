Bunq ziet hoeveelheid spaargeld in jaar tijd bijna verdubbelen

Onlinebank bunq heeft de hoeveelheid tegoeden onder zijn beheer in een jaar tijd bijna verdubbeld. Dat heeft bunq bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Daar werden ook nieuwe toepassingen van de bunq-app gepresenteerd. Die moeten het makkelijker maken voor ondernemers en zogeheten digital nomads om waar ook ter wereld hun geldzaken te regelen.

Volgens oprichter Ali Niknam is bunq nu goed voor in totaal 2,3 miljard euro aan gebruikerstegoeden. Dat is 91 procent hoger dan in maart vorig jaar. “Het is geweldig om te zien dat steeds meer gebruikers verspreid over heel Europa hun spaargeld bij bunq onderbrengen”, geeft Niknam aan.

Bunq werd in 2012 opgericht. Sinds een investering van buitenaf in 2021 heeft bunq verschillende overnames gedaan van buitenlandse fintechs. In mei vorig jaar werd bijvoorbeeld het Belgische TriCount ingelijfd. Door die deal verwelkomende bunq in een klap 5,4 miljoen nieuwe gebruikers.

De bank wil over de grens blijven groeien en is naar eigen zeggen de op een na grootste neobank van Europa. Die term gebruikt de bank zelf voor niet-traditionele nieuwe banken, zoals die in verschillende Europese landen van start gingen.

Vorige maand werd al bekend dat bunq in het laatste kwartaal van vorig jaar voor het eerst een nettowinst heeft geboekt, namelijk 2,3 miljoen euro. Al eerder lukte het de bank om een operationele winst te boeken, maar nog nooit eerder bleef er in een kwartaal ook na belastingen geld over.