RAI Vereniging: verhoging bpm maakt zuinige auto ‘onbetaalbaar’

Brancheorganisatie RAI Vereniging maakt zich “grote zorgen” over voorstellen in het adviesrapport van ambtenaren over het klimaatbeleid aan verantwoordelijk minister Rob Jetten. “Als het kabinet kiest voor het beboeten van auto’s met een verbrandingsmotor en tegelijkertijd elektrische voertuigen niet stimuleert, wordt autorijden voor veel mensen onbetaalbaar”, concludeert de vereniging die de belangen behartigt van autofabrikanten en -importeurs.

De commissie van ambtenaren, onder leiding van AFM-baas Laura van Geest, wil onder meer de aanschafbelasting (bpm) op auto’s met een verbrandingsmotor fors gaan verhogen. Maar volgens de RAI Vereniging is dit voorstel contraproductief. “Een hogere aanschafbelasting maakt schone en zuinige auto’s onbetaalbaar. Daardoor zullen automobilisten langer blijven doorrijden in hun huidige auto en is er een extra stimulans voor het importeren van gebruikte, meer vervuilende auto’s uit het buitenland”, zegt de belangenorganisatie.

De RAI onderstreept dat betaalbare mobiliteit een basisbehoefte voor iedereen is, naast voeding, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg. Ook stelt de branchevereniging dat het versneld vergroenen van mobiliteit alleen mogelijk is met financiële prikkels. “Naast normeren en beprijzen is stimuleren ook nodig om een snelle, succesvolle transitie naar nul-emissie auto’s te realiseren. Alleen dan komt ‘betaalbaar nul-emissie rijden’ binnen handbereik van zowel zakelijke- als privérijders”, stelt de RAI.

Ook autobrancheorganisatie BOVAG heeft scherpe kritiek op de plannen. “De voorstellen gaan vooral over ‘straffen’, het autorijden duurder maken en keuzevrijheid inperken. Men laat na om duurzame mobiliteit binnen bereik van de gemiddelde Nederlander te brengen. Van stimuleren is amper of geen sprake in de voorliggende plannen”, constateert de organisatie.

BOVAG wijst er ook op dat in 2030 1,6 miljard euro van de in totaal 3,5 miljard kostende lastenverzwaring voor rekening komt van de automobilist, terwijl deze maar goed is voor 16 procent van de totale CO2-uitstoot. Met deze koers worden met name mensen met een kleine beurs en mensen die afhankelijk zijn van hun auto disproportioneel hard geraakt”, stelt de brancheorganisatie.