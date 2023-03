Britse minister van Financiën: VK belandt niet in een recessie

Door verbeterde vooruitzichten ontsnapt de Britse economie dit jaar aan een recessie, heeft de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt gezegd. “De economie zit op het juiste spoor”, zei Hunt in een toespraak voor het parlement in Londen over zijn nieuwe begrotingsplannen.

“Het Verenigd Koninkrijk komt dit jaar niet in een recessie terecht”, stelt de minister. Hunt verwacht een halvering van de inflatie, een afname van de schulden en een groei van de economie. Daar profiteert de schatkist volgens hem van. Hunt voorziet dat de Britse inflatie aan het eind van dit jaar minder dan 3 procent bedraagt.

Vorig jaar groeide de Britse economie met 4 procent, na een groei van 7,6 procent in 2021. De omvang van de Britse economie is echter nog altijd kleiner dan eind 2019, waarmee het Verenigd Koninkrijk als enige van de G7-landen nog niet volledig is hersteld van de coronapandemie.