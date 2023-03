Ook Wall Street hard omlaag door onrust in bankensector

De aandelenbeurzen in New York gingen woensdag hard omlaag in navolging van de forse koersverliezen op de Europese markten. Dinsdag leken de beurzen nog te herstellen van de onrust in de bankensector, die volgde op het omvallen van de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank en Signature Bank. Maar de zorgen laaiden weer op door een koersval van de Zwitserse bank Credit Suisse.

Credit Suisse, die ook een beursnotering heeft op Wall Street, kelderde zo’n 22 procent tot een nieuw dieptepunt. De door schandalen geplaagde bank staat al langere tijd onder druk doordat klanten geld van hun rekeningen blijven halen door zorgen over de toekomst van de bank. Het concern verloor al miljarden doordat het zaken deed met investeringsfonds Archegos en de financieringsmaatschappij Greensill, die omvielen door risicovol gedrag.

De voorzitter van Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder van Credit Suisse, liet woensdag echter weten niet nog meer steun te verlenen aan de bank. Vooral die uitspraak zorgde voor onrust en zware koersverliezen in de Europese bankensector. Ook de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup en Wells Fargo gingen mee omlaag en verloren tot 4,9 procent.

De kleinere Amerikaanse banken, die dinsdag nog een sterk herstel lieten zien, moesten het eveneens ontgelden. Zions Bancorp, PacWest Bancorp en Comerica zakten tot 12,1 procent. First Republic Bank, een van de zwaarst getroffen regionale banken door de onrust in de sector, verloor 15,1 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 1,4 procent lager op 31.689 punten. De brede S&P 500 zakte 1,3 procent tot 3868 punten en techbeurs Nasdaq daalde 1 procent tot 11.311 punten.

Beleggers wachten vooral op meer duidelijkheid over de impact van de onrust in de bankensector op het rentebeleid van de centrale banken. Zo wordt gehoopt dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgende week minder sterk zal gaan verhogen om de kalmte in de financiƫle sector te bewaren. Zakenbank Goldman Sachs verwacht zelfs dat de Federal Reserve helemaal zal afzien van een verdere verhoging. De Fed zou daarmee wel een signaal afgeven dat de problemen in de bankensector een groter gevaar vormen voor de economie dan de hoge inflatie.

Lennar klom 1,3 procent. De huizenbouwer boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan beleggers en analisten hadden verwacht.

De euro was 1,0545 dollar waard, tegen 1,0716 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 4 procent goedkoper op 68,46 dollar. Brentolie kostte 3,8 procent minder op 74,50 dollar per vat.