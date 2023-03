Damrak richt blik op centrale banken na onrust in bankensector

Beleggers op het Damrak kijken woensdag vooral uit naar de rentebesluiten van de centrale banken, nu de onrust in de bankensector enigszins lijkt te zijn afgenomen. Zo wordt gehoopt dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgende week minder sterk zal gaan verhogen om de kalmte in de bankensector te bewaren. Wereldwijd werd de financiële sector in de afgelopen dagen opgeschud door het omvallen van de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank en Signature Bank.

De Europese Centrale Bank (ECB) komt donderdag al met het rentebesluit. De ECB zal de rente naar verwachting opnieuw met een half procentpunt verhogen in de strijd tegen de inflatie. ECB-president Christine Lagarde zal mogelijk wel ingaan op de problemen in de Amerikaanse bankensector en wat die betekenen voor de banken in Europa.

Dinsdag wisten de banken en verzekeraars al wat te herstellen van de recente verkoopgolf. Een waarschuwing van kredietbeoordelaar Moody’s over de Amerikaanse bankensector zorgt echter voor enige terughoudendheid. Volgens Moody’s zijn de vooruitzichten voor de gehele sector namelijk verslechterd door het omvallen van de twee banken.

Ook worden later op de dag nog de Amerikaanse winkelverkopen bekendgemaakt. Die geven mogelijk meer inzicht in hoeverre de consumenten in de grootste economie ter wereld zich laten afschrikken door de prijsstijgingen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een vrijwel vlakke opening, na het herstel van 1,4 procent een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten veerden woensdag op na de recente zware verliezen. De Nikkei in Tokio sloot een fractie hoger dankzij het herstel bij de Japanse banken. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,3 procent in de plus.

Op het Damrak staat IMCD in de belangstelling. De chemicaliëndistributeur kondigde aan Valerie Diele-Braun voor te dragen als opvolger van topman Piet van der Slikke, die heeft aangegeven per 1 januari 2024 met pensioen te gaan. Diele-Braun is de baas van het Duitse chemiebedrijf CABB Group en is sinds juni 2020 lid van de raad van commissarissen van IMCD.

Fastned liet weten een aanbesteding voor twee snellaadstations langs de E17 bij Gent te hebben gewonnen. De stations komen aan weerszijden van de snelweg en zullen elk twaalf oplaadpunten hebben. Fastned wil in 2024 met de bouw beginnen.

De euro was 1,0733 dollar waard, tegen 1,0716 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden op na de recente dalingen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder op 72,37 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent meer op 78,49 dollar per vat.