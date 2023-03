Fastned bouwt twee grote snellaadstations bij Gent

Fastned heeft een aanbesteding gewonnen voor de bouw van twee grote stations met snellaadpalen voor elektrische auto’s in de buurt van de Belgische stad Gent. Volgens het Nederlandse bedrijf zijn die stations alleen voor elektrische auto’s bedoeld. De bouw moet in 2024 gaan beginnen.

De aanbesteding kwam van de Vlaamse wegenautoriteit. Fastned zegt dat het voor het eerst in Europa is dat een aanbesteding is gedaan voor stations die puur gericht zijn op elektrische auto’s. De stations komen aan weerszijden van de snelweg E17 bij Gentbrugge. Ze zullen elk beschikken over twaalf snellaadpunten en krijgen ook voorzieningen als winkels voor broodjes en koffie, speeltuinen en toiletten.

Volgens Fastned kunnen op de stations tot wel duizend auto’s per dag worden opgeladen. Die auto’s zouden dan binnen een kwartier laden voldoende vermogen hebben om een afstand tot 300 kilometer af te kunnen leggen. Ook elektrische trucks kunnen er worden opgeladen.

Fastned heeft momenteel al negentien snellaadstations in Belgiƫ, met 24 locaties in ontwikkeling.