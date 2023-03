Honderden medewerkers Google in staking op hoofdkantoor Zürich

Honderden Zwitserse medewerkers van Google gingen woensdag in staking op het kantoor van het bedrijf in Zürich, nadat meer dan 200 van hun collega’s ontslag hadden gekregen. In januari kondigde Google-moederbedrijf Alphabet plannen aan om wereldwijd 12.000 banen te schrappen. Dat komt overeen met 6 procent van het wereldwijde personeelsbestand.

Het is nog niet duidelijk of er in Nederland ook banen worden geschrapt. Bij Google Nederland was woensdag niemand bereikbaar voor commentaar.

Op het hoofdkantoor in Zürich werken ongeveer 5000 mensen. Werknemers daar legden vorige maand ook al het werk neer om te protesteren tegen de ontslaggolf. Volgens Syndicom, een vakbond voor de IT-sector, hebben meer dan 2000 personeelsleden aangeboden om hun lonen en werkuren te verminderen in een poging banenverlies te voorkomen.

Maar Google wees dit voorstel volgens de bond af. “Onze leden bij Google Zürich en alle werknemers die meededen aan de staking tonen solidariteit met de ontslagenen”, zegt een woordvoerder van Syndicom.