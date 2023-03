Olieprijzen mee omlaag door zware koersverliezen op beurzen

De olieprijzen gingen woensdag omlaag, in navolging van de zware koersverliezen op de aandelenbeurzen door de zorgen over de bankensector. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie daalde zelfs voor het eerst sinds eind vorig jaar tot onder de 70 dollar.

Ook Brent, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, stond onder druk, met een daling van 1,7 procent op 76,11 dollar per vat (van 159 liter). Oliehandelaren vrezen dat de problemen in de bankensector kunnen leiden tot grote economische problemen, met een lagere vraag naar olie. Tegelijkertijd wordt de Amerikaanse dollar duurder ten opzichte van andere munteenheden, waardoor olie minder aantrekkelijk wordt voor handelaren met andere valuta.

Eerder op de dag maakte het Internationaal Energie Agentschap (IEA) nog bekend dat er in de eerste helft van dit jaar een overschot op de oliemarkt zal zijn. Ook dat zorgt voor neerwaartse druk op de prijzen.

Oliebedrijven hadden het hierdoor ook moeilijk op de beurzen. Zo ging het aandeel Shell 4,3 procent omlaag in Amsterdam. Het Britse BP daalde 4,5 procent in Londen en in Parijs verloor TotalEnergies 4,7 procent aan waarde.