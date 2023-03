IEA: Russische olie-inkomsten fors omlaag door sancties

De inkomsten van Rusland uit de export van olie en petroleumproducten zijn in februari fors gedaald onder druk van de westerse sancties tegen de Russische olie-industrie vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in zijn maandelijkse oliemarktrapport. Het Westen heeft een prijsplafond op Russische olie opgelegd, terwijl de Europese Unie een boycot heeft op de invoer van olie uit Rusland via tankers.

Volgens het IEA bedroegen de inkomsten voor Moskou uit de internationale oliehandel vorige maand 11,6 miljard dollar. Dat is een daling van meer dan 40 procent vergeleken met een jaar eerder. De gemiddelde export van olie en petroleumproducten vanuit Rusland kwam in februari uit op 7,5 miljoen vaten per dag. Dat is volgens het IEA het laagste niveau sinds september.

Het agentschap zegt dan ook dat Rusland bij de inkomsten “een tik” heeft gekregen van de westerse sancties. Rusland is nu meer olie aan het verkopen aan landen in Azië en Zuid-Amerika, maar daar bedingen afnemers flink lagere prijzen dankzij die sancties. Bedrijven mogen niet meewerken aan het transport van olie uit Rusland als die olie voor meer dan 60 dollar per vat wordt verkocht. Het gaat vooral om rederijen en verzekeraars.

Het IEA meldde verder dat het aanbod op de wereldwijde oliemarkt groter is dan de vraag. Dat komt mede doordat de vraag onder druk staat door zorgen over een recessie, terwijl de Russische olieproductie redelijk op niveau blijft. Dat leidt ertoe dat het agentschap voor de eerste helft van dit jaar een overschot op de oliemarkt verwacht.