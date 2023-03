Beleggers eisen compensatie van opvolgers omgevallen SNS Reaal

Een groep beleggers eist een schadevergoeding voor de ondergang van de bank-verzekeraar SNS Reaal in 2013. Aandeelhouders zagen hun hele inleg verdwijnen na de nationalisatie van de wankelende financieel dienstverlener. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vindt nu dat de opvolgers van SNS Reaal, SRH en de Volksbank, aansprakelijk zijn en wil compensatie van hen. Ook spreekt de belangenvereniging voor beleggers voormalige bestuurders van SNS Reaal en accountant KPMG aan.

De VEB heeft de partijen uitgenodigd om te praten over een oplossing voor aandeelhouders die zich gedupeerd voelen. Dat is een stap die de beleggers formeel moeten nemen voordat ze een rechtszaak kunnen aanspannen voor een schadevergoeding.

Beleggers eisen al lange tijd compensatie voor de verliezen die ze leden door het omvallen van SNS Reaal. Eerder lieten ze de ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam al een uitgebreid onderzoek uitvoeren naar de oorzaken van de val van SNS Reaal, dat door problemen met de financiering van vastgoedprojecten in financiële nood kwam.

De VEB hoopte dat dit bewijs zou opleveren voor wanbeleid bij de bank en verzekeraar, wat het eisen van een schadevergoeding gemakkelijker zou maken. Maar rechters zagen onvoldoende aanwijzingen van structureel slecht bestuur bij SNS Reaal. Toch denkt de beleggersclub voldoende aanwijzingen te hebben dat bestuurders en commissarissen van het financiële concern “het nodige te verwijten viel”. Zo deelde SNS Reaal volgens de VEB belangrijke informatie over de problemen niet volledig.

Het is ook voor het eerst dat de VEB klaagt over de accountants die destijds de boeken controleerden bij SNS Reaal. Medewerkers van KPMG deden volgens de belangenvereniging hun werk niet goed, doordat ze onvoldoende onderzoek zouden hebben gedaan naar de daadwerkelijke financiële staat van SNS Reaal.

De Volksbank bevestigt in een reactie een brief te hebben gekregen van de VEB en zegt die te bestuderen. Ook KPMG wil alleen zeggen een bericht van de beleggersvereniging te hebben ontvangen, zonder inhoudelijk commentaar te leveren. “We bestuderen de brief nog.”