Harbers: auto blijft belangrijk voor bereikbaarheid van Nederland

De auto heeft in de toekomst een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland, vooral buiten de steden, zegt minister Mark Harbers (Infrastructuur). Het is volgens hem het meest gebruikte vervoersmiddel en zorgt er meer dan andere vervoersmiddelen voor dat iedereen naar bijvoorbeeld werk, familie of een sportclub kan. Gemeenten moeten de auto de ruimte blijven geven, stelt hij donderdag bij het lanceren van de nieuwe ontwikkelingsagenda voor automobiliteit.

Het wordt volgens de minister steeds belangrijker om het land bereikbaar te houden, omdat de bevolking de komende decennia groeit en daarmee ook het aantal auto’s. Daarnaast moeten er 900.000 extra woningen worden gebouwd tot en met 2030. “Autovrije wijken zijn mooi, maar mensen blijven behoefte houden aan vervoer. Veel mensen hebben nog steeds graag een eigen auto en hebben dus ook behoefte aan een parkeerplaats in de buurt”, zegt Harbers.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) werkt de ontwikkelagenda dit jaar verder uit, samen met onder meer belangenorganisaties. Vorig jaar maakte het ministerie al 2,7 miljard euro vrij voor investeringen in de infrastructuur voor auto’s, vooral voor de infrastructuur van nieuwe woonwijken.