Brussel wil snellere vergroening van de Europese industrie

De Europese industrie moet sneller vergroenen. De productie van schone technologieën dient te worden opgevoerd en lidstaten moeten sneller vergunningen afgeven, stelt de Europese Commissie. Ook moet er meer CO2 afgevangen worden.

Windmolens, zonnepanelen, warmtepompen en andere schone technologieën zijn nodig om de afgesproken klimaatdoelen te halen en de concurrentiepositie van de EU ten opzichte van de Verenigde Staten en China veilig te stellen, zegt het dagelijks EU-bestuur. “We hebben een enorme opschaling nodig van clean tech”, zei vicevoorzitter Frans Timmermans bij de presentatie van een “netto-nul industriewet”.

Er is volgens hem “geen tijd te verliezen” om niet achterop te raken bij het groene strategische beleid van met name de VS, waar forse subsidies worden gegeven aan Amerikaanse fabrikanten van schone technologieën. Zo zou er in elke lidstaat één autoriteit moeten komen om het gehele vergunningentraject te coördineren.

De commissie wil ook de capaciteit van de CO2-opslag tot 2030 jaarlijks opvoeren met een injectie van 50 miljoen ton en daar olie- en gasproducenten “proportioneel” aan laten bijdragen.

Nieuwe regels zijn nodig om de groene transitie mogelijk te maken en te vereenvoudigen, zegt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) in een reactie. “Er is nog steeds een gebrek aan investeringen en duidelijke richtlijnen voor een rechtvaardig arbeidsbeleid en een eenvoudige aanvraag van subsidies.”

Esther de Lange (CDA) is blij met de plannen. “Vergunningsprocedures werken vaak onnodig vertragend voor een succesvolle energietransitie. Het is goed dat de commissie nu eindelijk een versoepeling van de vergunningsregels voorstelt.”