Honderden vluchten geschrapt door staking Duitse luchthavens

Een staking op Duitse luchthavens zorgt opnieuw voor veel verstoorde en geannuleerde vluchten. Het vliegveld van Düsseldorf verwacht dat een groot deel van de 391 geplande starts en landingen niet door kan gaan. Op de luchthaven van Stuttgart kunnen helemaal geen reguliere passagiersvluchten plaatsvinden en de luchthaven Keulen-Bonn schrapt honderd van de in totaal 148 vluchten die stonden gepland.

De nieuwste staking onder het grondpersoneel treft naar schatting 89.000 passagiers. Medewerkers op de luchthaven Keulen-Bonn legden donderdagavond het werk al neer. In Düsseldorf begon de staking in de nacht van donderdag op vrijdag om 03.00 uur.

Vakbond Verdi riep eerder deze week op tot een nieuwe staking. Eerdere werkonderbrekingen zorgden ook al voor veel overlast bij reizigers op de luchthaven van Düsseldorf, waar ook veel Nederlandse vakantiegangers op het vliegtuig stappen. Verdi is in een langslepend cao-conflict verwikkeld met werkgevers over een hoger loon en een verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor onder meer beveiligers en bagageafhandelaars.

Op maandag werd het vliegverkeer in Duitsland nog fors ontregeld door stakingen van beveiligers op de luchthavens van Berlijn, Hamburg, Hannover en Bremen. Door die acties kwamen veel vluchten te vervallen en werden tienduizenden reizigers getroffen.