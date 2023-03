250.000 wachtenden voor aanvragen STAP-budget

De digitale wachtrij om het STAP-budget aan te vragen telde enkele minuten na de opening van het loket zo’n 250.000 wachtenden, meldt uitvoeringsinstantie UWV. Iedereen van 18 jaar en ouder die geen AOW-ontvangt kon vrijdag vanaf 10.00 uur 1000 euro scholingsbudget aanvragen.

Een woordvoerder van UWV legt uit dat het om 250.000 ingelogde apparaten gaat. Het totale aantal mensen dat moet wachten kan lager zijn, omdat je bijvoorbeeld met je laptop en smartphone gelijktijdig een poging kunt wagen.

Veel mensen krijgen de boodschap dat ze ruim een uur moeten wachten voordat ze verder kunnen gaan met hun aanvraag. Het UWV raadt mensen af om uit te loggen. “Mensen kunnen echt beter in de wachtrij blijven staan. We handelen zo’n driehonderd aanvragen per minuut af, dus het duurt echt een paar uur voordat het budget op is”, zegt de woordvoerder.

De volgorde in de wachtrij is volledig willekeurig bepaald. Iemand die enkele minuten voor de opening van het loket was ingelogd heeft dus evenveel kans om snel aan de beurt te komen als iemand die zich al uren eerder had aangemeld.

Eerder deze maand liep het helemaal fout met de aanvraagprocedure. Door de grote hoeveelheid mensen die wilden inloggen en een technische fout was de site voor het STAP-budget onbereikbaar. De opening van het loket deze vrijdag geldt als herkansing.

Bij deze ronde is 34 miljoen euro te verdelen. In totaal trekt de regering dit jaar 170 miljoen euro uit voor de subsidies die de positie van mensen op de arbeidsmarkt moeten versterken. Het STAP-budget is te besteden aan opleidingen of cursussen die in een speciaal register staan.

De regels voor het budget zijn dit jaar strenger geworden. Zo mogen opleiders geen cadeaus of snoepreizen aanbieden om het budget binnen te halen. Ook geldt er een maximum van driehonderd toekenningen van het STAP-budget per opleiding. Daarbij wordt strenger gekeken naar het nut van een cursus of opleiding dan voorheen.