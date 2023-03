Moederbedrijf failliete bank VS wil bescherming tegen schuldeisers

Het moederbedrijf van de omgevallen Silicon Valley Bank heeft bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. Met deze zogeheten Chapter 11-procedure in New York wil de onderneming de waarde van zijn overgebleven bezittingen zoveel mogelijk behouden.

SVB Financial Group, zoals het moederbedrijf heet, kan met deze faillissementsprocedure werken aan een oplossing om schuldeisers af te betalen, zoals obligatiehouders. Silicon Valley Bank zelf viel een week geleden om doordat klanten massaal geld van hun rekeningen afhaalden. Deze bank was onderdeel van het systeem van de Federal Reserve dus kon geen vergelijkbare procedure doorlopen, maar SVB Financial Group kan dit wel.

In de formele aanvraag geeft het moederbedrijf aan nog over bezittingen te beschikken die maximaal 10 miljard dollar waard zijn. Eind vorig jaar had het bedrijf 2,3 miljard dollar aan contanten en zo’n 3,4 miljard dollar aan langlopende schulden.

Twee dochterondernemingen van SVB Financial, die zich bezighouden met handelsdiensten op de beurs en durfinvesteringen, vallen niet onder de faillissementsprocedure. Voor die twee onderdelen zoekt het financiƫle concern een koper.

Na de bankrun bij Silicon Valley Bank nam een Amerikaanse overheidsdienst, de FDIC, de controle over bij de bank. Om te voorkomen dat de paniek rond deze bank zich zou verspreiden naar het hele bankenstelsel beloofden deze instantie, centralebankenkoepel Federal Reserve en het Amerikaanse ministerie alle tegoeden te garanderen. Dit terwijl eigenlijk alleen tegoeden tot maximaal 250.000 dollar verzekerd waren.