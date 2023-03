FedEx stijgt op afwachtend Wall Street na winstverhoging

FedEx behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse pakketbezorger had ook in het afgelopen kwartaal last van de lagere vraag naar zijn diensten. Door de hoge inflatie wordt er minder besteld bij webwinkels en heeft FedEx dus ook minder pakketjes te bezorgen. Dankzij kostenbesparingen wist het bedrijf echter meer winst te boeken dan analisten hadden verwacht. Ook schroefde FedEx de winstverwachting voor het hele jaar op.

Het aandeel werd bijna 10 procent hoger gezet. Concurrent UPS won ruim 2 procent.

De aandacht bleef verder uitgaan naar de regionale Amerikaanse banken. Zo verloor First Republic Bank 23 procent. De bank uit Californië veerde donderdag nog op na een steunactie van verschillende grote Amerikaanse banken voor de wankele regionale bank. First Republic kreeg 30 miljard dollar op zijn rekeningen gestort door elf grote banken om voldoende geld beschikbaar te hebben om aan alle geldverzoeken van klanten te voldoen. Maar First Republic liet weten geen dividend meer uit te keren.

Andere regionale banken als PacWest Bancorp en Western Alliance Bancorp verloren tot bijna 11 procent. De grote Amerikaanse JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup en Wells Fargo zakten rond de 2 en 3 procent.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend. Na een week van grote onrust in de bankensector kijken beleggers vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat volgende week op het programma staat. Dan zal duidelijk worden of de Amerikaanse centrale bank de situatie in de financiële sector ernstig genoeg acht om af te zien van verdere renteverhogingen. In Europa hield de centrale bank deze week wel vast aan het beleid van renteverhogingen om de inflatie te bestrijden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,7 procent lager op 32.031 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent tot 3944 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 11.686,28 punten.

Nvidia klom 2 procent. Het chipbedrijf dat videokaarten en chipsets maakt voor moederborden en mobiele apparaten profiteerde van een adviesverhoging door Morgan Stanley. De analisten van de bank verwachten dat het bedrijf goede zaken zal doen door de opkomst van chatbots als ChatGPT, die gebruiken maken van kunstmatige intelligentie (AI), waar Nvidia ook chips voor ontwikkelt.

Farmaceut Merck verloor 0,7 procent, na tegenvallende onderzoeksresultaten van een van zijn kandidaatmedicijnen tegen longkanker.

De euro was 1,0622 dollar waard, tegen 1,0622 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 2 procent in prijs tot 66,90 dollar. Brentolie kostte 2,2 procent meer op 73,05 dollar per vat.