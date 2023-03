Zwitserse president: sterke oplossing in complexe situatie

De overname van het noodlijdende Credit Suisse door de grotere Zwitserse branchegenoot UBS was een “zeer sterke oplossing in een complexe situatie”. Dat zei de Zwitserse president Alain Berset in een persconferentie over het nieuws. UBS, geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers, betaalt ruim 3,2 miljard dollar, circa 3 miljard euro, voor Credit Suisse.

Het Zwitserse ministerie van Financiën zei dat een ondergang van Credit Suisse tot enorme schade aan het internationale bankensysteem zou hebben geleid. De kosten van een ondergang van de bank voor Zwitserland zouden zeer groot zijn geweest. Het ministerie spreekt van een “commerciële oplossing” van de crisis rond Credit Suisse.

UBS werd door de Zwitserse autoriteiten aangespoord nog dit weekeinde tot overeenstemming te komen, voordat de beurs maandagochtend opengaat. Zo konden beleggers gerust worden gesteld en paniek op de markten worden voorkomen. Met de fusie hoopt de overheid het vertrouwen in de bankensector van het Alpenland te herstellen. Eerder zou UBS nog 1 miljard dollar hebben geboden, maar dat vond Credit Suisse te laag.

Wat de gevolgen zullen zijn voor de werkgelegenheid bij Credit Suisse is nog onduidelijk. De Zwitserse vakbond voor bankmedewerkers heeft zondag opgeroepen een taskforce in het leven te roepen. Volgens de bond werken er ongeveer 17.000 mensen voor de bank.

Voorzitter Colm Kelleher van UBS meldde dat het nog te vroeg is om iets te kunnen zeggen over eventueel banenverlies door de overname. Hij stelde wel dat de deal succesvol uitgevoerd zal worden.