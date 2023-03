FT: UBS zegt toe Credit Suisse te kopen voor ruim 2 miljard dollar

De Zwitserse bank UBS is overeengekomen Credit Suisse te kopen nadat het zijn bod had verhoogd tot meer dan 2 miljard dollar (1,86 miljard euro). Dat meldt de Financial Times. De overeenkomst wordt naar verwachting zondagavond ondertekend. De twee banken willen niet reageren op de berichtgeving van de krant.

De deal zou betekenen dat UBS, dat wordt geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers, een fractie gaat betalen van de marktwaarde waarop Credit Suisse vrijdag eindigde. Dat was 7,4 miljard Zwitserse frank, ongeveer 8 miljard dollar.

UBS werd door de autoriteiten aangespoord dit weekend een deal te sluiten, voordat de beurs maandagochtend weer opengaat. Zo moeten beleggers gerust worden gesteld en paniek op de markten worden voorkomen. Met de fusie willen de Zwitserse autoriteiten dat het vertrouwen in de bankensector van Zwitserland wordt hersteld. Eerder zou UBS nog 1 miljard dollar hebben geboden, maar dat vond Credit Suisse te laag.

De Financial Times meldde eerder dat de Zwitserse regering met noodmaatregelen een versnelde overname van Credit Suisse door UBS mogelijk wilde maken. Zo moet UBS onder Zwitserse regelgeving normaal gesproken zijn aandeelhouders zes weken de tijd geven zich over de overname te buigen. Met de noodmaatregelen wordt die consultatieperiode overgeslagen.

Wat de gevolgen zullen zijn voor het banenverlies bij Credit Suisse is nog onduidelijk. De Zwitserse vakbond voor bankmedewerkers heeft zondag opgeroepen een taskforce in het leven te roepen. Volgens de bond werken er ongeveer 17.000 mensen voor de bank.