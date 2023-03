Aandacht voor ING en ABN op Damrak na redding Credit Suisse

Op de Amsterdamse beurs blijft de aandacht maandag uitgaan naar de Nederlandse banken ING en ABN AMRO, na de recente onrust in de bankensector. Om die onrust te beteugelen werd de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse zondag overgenomen door zijn grotere rivaal UBS. Die Zwitserse bank, waar oud ING-topman Ralph Hamers aan het roer staat, koopt Credit Suisse voor zo’n 3 miljard euro in aandelen UBS.

Credit Suisse werd al jaren geplaagd door een reeks schandalen en kwam afgelopen week zwaar onder druk te staan door de problemen in de Amerikaanse regionale bankensector. Hoewel de bank nu van de ondergang is gered, lijden de aandeelhouders van Credit Suisse wel een flink verlies door de reddingsactie. De bank was vrijdag namelijk nog ongeveer 7,6 miljard euro waard. Zowel de aandelen van UBS als die van Credit Suisse lijken flink lager te gaan openen.

Ook de obligatiehouders van Credit Suisse lijden zware verliezen. Als onderdeel van de reddingsovereenkomst met UBS wordt de waarde van de obligaties van Credit Suisse, die zijn ontworpen om verliezen op te vangen in het geval van een faillissement, namelijk afgeschreven tot nul. Die obligaties hadden een waarde van dik 16 miljard euro.

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) verwelkomde de “snelle actie rond Credit Suisse en herhaalde dat het bankensysteem van de eurozone goed bestand is tegen schokken. De ECB, de Federal Reserve en vier andere centrale banken lieten daarnaast weten de komende tijd voor extra leenmogelijkheden voor banken te zorgen. Daarmee willen ze zorgen dat de banken over voldoende geld beschikken als klanten grote tegoeden willen opnemen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt 1,5 procent lager te openen. ABN AMRO maakt sinds maandag weer onderdeel uit van de hoofdindex. Twee jaar geleden degradeerde de bank nog uit die graadmeter. Ook verzekeraar ASR keert terug in de AEX. De andere Europese beurzen zullen naar verwachting eveneens in het rood beginnen.

De Aziatische aandelenmarkten gingen maandag omlaag. De Nikkei in Tokio sloot 1,4 procent lager door koersverliezen bij de Japanse banken. De Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds dik 3 procent door verliezen bij de banken en techbedrijven. De Britse banken HSBC en Standard Chartered, die allebei beursnoteringen hebben in Hongkong, zakten ruim 7 procent.

De euro was 1,0657 dollar waard, tegen 1,0667 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omlaag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,7 procent tot 64,96 dollar. Brentolie werd 2,6 procent goedkoper op 71,08 dollar per vat.