Bankenonrust stuwt goudprijs naar hoogste niveau in ruim een jaar

De goudprijs gaat hard omhoog door de wereldwijde onrust in de bankensector en perikelen rond Credit Suisse. Daardoor is de waarde van goud tot het hoogste niveau gestegen in meer dan een jaar. Beleggers zien in goud momenteel een veilige haven nu de koersen van aandelen onder druk staan.

De goudprijs klom maandagochtend met bijna 1 procent tot ruim 2000 dollar per troy ounce (31,1 gram). De laatste keer dat de goudprijs iets boven de 2000 dollar stond was op 10 maart vorig jaar. Vorige week is de goudprijs al 6,5 procent gestegen.

Om de onrust op de financiƫle markten te beteugelen werd de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse zondag overgenomen door zijn grotere rivaal UBS. Hoewel de bank nu van de ondergang is gered, lijden de aandeelhouders van Credit Suisse wel een flink verlies door de reddingsactie. Ook de obligatiehouders van Credit Suisse lijden zware verliezen.