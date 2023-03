Aziatische banken dalen ondanks overname Credit Suisse door UBS

De Aziatische aandelenbeurzen gingen maandag overwegend omlaag. Vooral de banken bleven onder druk staan. Beleggers verwerkten de overname van de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse door zijn grote rivaal UBS. UBS, waar voormalig ING-topman Ralph Hamers de baas is, koopt Credit Suisse voor zo’n 3 miljard euro in aandelen. Hoewel de bank daarmee wordt gered lijden de aandeelhouders van Credit Suisse een fors verlies door de deal. Vrijdag was de bank nog ongeveer 7,6 miljard euro waard.

Ook de obligatiehouders van Credit Suisse lijden flinke verliezen. De Zwitserse toezichthouder FINMA eiste namelijk dat de waarde van de obligaties van Credit Suisse, die zijn ontworpen om verliezen op te vangen in het geval van een faillissement, worden afgeschreven tot nul als onderdeel van de reddingsovereenkomst met UBS. Die obligaties hadden een waarde van dik 16 miljard euro.

Ook lieten de Europese Centrale Bank (ECB), de Federal Reserve en vier andere centrale banken weten de komende tijd voor extra leenmogelijkheden voor banken te zorgen. Daarmee willen ze zorgen dat die banken over voldoende geld beschikken als klanten in economisch onzekere tijden meer geld willen opnemen.

De Britse banken HSBC en Standard Chartered, die allebei beursnoteringen hebben in Hongkong, zakten rond de 6 procent. Hang Seng Bank verloor 2,5 procent ondanks de verzekering van de financiële toezichthouders in Hongkong dat het directe risico van de lokale bankensector ten opzichte van Credit Suisse “verwaarloosbaar” is. De Chinese techbedrijven Alibaba en Tencent stonden eveneens onder druk en daalden 3,5 procent en 1,8 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde daardoor tussentijds 2,8 procent in de min.

De Japanse banken Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group en Mitsubishi UFJ Financial Group, die afhankelijk leken te herstellen, daalden tot ruim 2 procent. Ook de Japanse yen, die als een veilige haven wordt beschouwd, steeg in waarde. De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 1,4 procent lager. De Kospi in Seoul daalde 0,6 procent en de All Ordinaries in Sydney verloor 1,4 procent.

De beurs in Shanghai hield het verlies beperkt tot 0,2 procent. De Chinese centrale bank kondigde vrijdag al aan de kapitaaleisen voor banken te verlagen. De banken hoeven daardoor minder geld aan te houden en kunnen meer geld uitlenen aan bedrijven om de economie aan te jagen. Ook ging de aandacht uit naar het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Rusland. Xi reist voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne naar het land en spreekt daar zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.