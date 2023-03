Hamers moet flink gaan reorganiseren bij UBS en Credit Suisse

UBS heeft Credit Suisse gered door de bank over te nemen, maar de stap luidt waarschijnlijk een grote banenreductie in bij beide banken. Door het samengaan van de Zwitserse concerns ontstaan er namelijk veel dubbele functies. De Nederlandse UBS-topman Ralph Hamers, die eerder de baas was van ING, zal dus flink moeten gaan reorganiseren bij de fusiebank.

De twee kredietverstrekkers hadden eind vorig jaar samen bijna 125.000 mensen in dienst. Zelfs voor de miljardendeal met UBS zondagavond werd beklonken was Credit Suisse al bezig met het schrappen van 9000 banen in een poging zichzelf er weer bovenop te krijgen.

Hoeveel medewerkers er precies ontslagen zullen moeten worden is volgens UBS nog niet te zeggen. Maar de bank heeft al wel erkend dat het waarschijnlijk om een aanzienlijk aantal gaat. Vakbonden in Zwitserland hebben UBS al opgeroepen om de ontslagen tot een “absoluut minimum” beperkt te houden.

UBS is van plan de jaarlijkse kosten van het gecombineerde bedrijf tegen 2027 met meer dan 8 miljard dollar te hebben verlaagd. Dat is bijna de helft van de uitgaven van Credit Suisse vorig jaar. Maar hoe UBS dat precies wil gaan doen is nog niet bekend.

Volgens Hamers moeten er nog veel details worden uitgewerkt. “Ik weet dat er nog vragen zullen zijn die we niet hebben kunnen beantwoorden”, zegt hij erover in een toelichting. “En dat begrijp ik en ik wil er zelfs mijn excuses voor aanbieden.” Wel heeft hij benadrukt dat UBS in staat is om alle risico’s die gepaard gaan met de overname van Credit Suisse op te vangen.

Hamers was van 2013 tot 2020 topman van ING. In die periode zijn er duizenden banen geschrapt bij het Nederlandse concern. Binnen het bankwezen was er destijds bewondering voor Hamers’ leiding van ING, dat door verregaande digitalisering internationaal veel nieuwe klanten wist te winnen. Ook bij UBS heeft Hamers afgelopen jaren al banen geschrapt om de kosten te verlagen.

Als er bij UBS en Credit Suisse straks veel arbeidsplaatsen verdwijnen, zal dat waarschijnlijk vooral gevolgen hebben voor medewerkers in Zwitserland. Daar zit ongeveer 30 procent van hun personeel. UBS en Credit Suisse hebben elk ook een vestiging in Nederland voor zakenbankieren en het bedienen van vermogende klanten, maar de omvang van die locaties lijkt beperkt. UBS zit in de Amsterdamse Rembrandttoren, Credit Suisse is in Amsterdam gevestigd in hetzelfde gebouw als het beursgenoteerde kunstmestbedrijf OCI, in de buurt van het Rijksmuseum.