Finse bouwer voor Lightyear schrapt bijna duizend banen

Het Finse bedrijf Valmet Automotive, dat de zonneauto’s voor het Helmondse Lightyear zou bouwen, schrapt 940 banen. Dat is volgens de onderneming nodig omdat er te weinig bestellingen binnenkomen. In januari, toen de eerste reorganisatieplannen werden aangekondigd, ging de autobouwer nog uit van 630 banen. Sindsdien viel de geplande productie van de zonneauto Lightyear One weg door een faillissement.

Na de reorganisatie telt de Finse fabriek nog ongeveer 1400 werknemers. De bekendste auto die wordt gebouwd in de stad Uusikaupunki aan de Oostzee is de Mercedes-AMG GT. Die productie levert ongeveer 150 mensen werk.

Lightyear kwam voort uit het studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven dat elke editie meedoet aan een belangrijke race voor zonneauto’s. Die moeten meer dan 3000 kilometer van het noorden naar het zuiden van AustraliĆ« rijden, dwars door de uitgestrekte dorre vlaktes, zonder een druppel brandstof. De eerste auto van het Helmondse bedrijf was de Lightyear One, die oorspronkelijk Lightyear 0 heette. Van die auto waren er slechts enkele gebouwd toen Lightyear failliet ging. Na een doorstart wil Lightyear zich richten op een kleiner en goedkoper model, de Lightyear 2.