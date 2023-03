Winst voor Amsterdamse AEX-index na redding Credit Suisse

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag na een grillige handelsdag met winst gesloten. Ook elders in Europa waren de koersenborden groen gekleurd. De rust rond de bankensector leek weer enigszins terug te keren op de financiële markten na de overname van het noodlijdende Credit Suisse door de grotere Zwitserse rivaal UBS op zondag.

De AEX eindigde uiteindelijk met een plus van 0,9 procent op 729,05 punten. Aan het begin van de dag daalde de hoofdgraadmeter op Beursplein 5 nog flink. De MidKap steeg 0,1 procent tot 936,42 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1,3 procent omhoog. De SMI-index in Zürich won 0,3 procent.

Hoewel Credit Suisse van de ondergang is gered, lijden de aandeelhouders van de bank een flink verlies door de overname. UBS betaalt namelijk zo’n 3 miljard euro voor Credit Suisse, terwijl de bank vrijdag nog ongeveer 7,6 miljard euro waard was. Ook sommige obligatiehouders van Credit Suisse incasseren zware verliezen. Investeerders in de financiële sector blijven daardoor bezorgd over de waarde van hun beleggingen in de bankensector. Credit Suisse kelderde meer dan 56 procent, maar UBS steeg 1,5 procent.

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) verwelkomde de “snelle actie” van de Zwitserse autoriteiten rond Credit Suisse en herhaalde dat het bankensysteem van de eurozone goed bestand is tegen schokken.

In de AEX ging verzekeraar ASR, die maandag promoveerde naar de hoofdindex, aan kop met een koerswinst van 3,3 procent, gevolgd door branchegenoot Aegon (plus 2,5 procent). ABN AMRO, dat sinds maandag ook weer is opgenomen bij de hoofdfondsen, steeg 1,5 procent. ING zakte echter 0,7 procent.

Andere banken in Europa konden ook op belangstelling rekenen. Zo toonde Commerzbank in Frankfurt een plus van 1,5 procent, maar Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, verloor 0,5 procent. In Parijs won BNP Paribas, de grootste bank van Frankrijk, 1,7 procent aan waarde. De Italiaanse marktleider UniCredit klom 2,4 procent in Milaan en het Spaanse Santander ging 2,8 procent vooruit in Madrid.

De euro was 1,0695 dollar waard, tegen 1,0667 dollar bij het slot van de Europese beurshandel op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 65,92 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 72,30 dollar per vat.