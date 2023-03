Leveranciers gewaarschuwd om invloed op prijs in winkel

Meerdere leveranciers hebben een waarschuwing gekregen van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) omdat ze probeerden invloed uit te oefenen op de prijzen die winkels vroegen voor hun producten. Dat mag niet, winkeliers moeten zelf kunnen bepalen hoeveel ze aan consumenten vragen.

De ACM meldt niet om welke leveranciers het gaat en hoe ze probeerden de verkoopprijzen te beïnvloeden. Wel zegt de organisatie dat het bedrijven betreft die slimme elektronische sportapparaten, voedingssupplementen en mobiele televisieontvangers leverden. Die werken er volgens de toezichthouder aan om herhaling te voorkomen.

Of ze dat ook echt doen, houdt de ACM voorlopig wel in de gaten. Bij een overtreding riskeren bedrijven een boete tot 900.000 euro of 10 procent van hun omzet.