Zwitserse pensioenfondsen denken aan rechtsgang om Credit Suisse

Een stichting die Zwitserse pensioenfondsen vertegenwoordigt denkt na over juridische stappen vanwege de overname van Credit Suisse door UBS. De Ethos Foundation, waarvan de leden flinke belangen hebben in beide Zwitserse banken, vindt dat de aandeelhouders wat te zeggen hadden moeten hebben over de overname. Ook denken zij dat er betere strategische opties waren voor Credit Suisse.

Om de overname snel mogelijk te maken en onrust op de financiële markten te voorkomen, zette de Zwitserse overheid de aandeelhouders van beide banken buitenspel. Met een speciale regel werd de overname mogelijk zonder dat de eigenaars zich over het samengaan mogen uitspreken. Maar de Ethos Foundation vindt die overname “een enorme verspilling voor de aandeelhouders en de Zwitserse economie als geheel”.

Het was bijvoorbeeld beter geweest om de Zwitserse consumentenbank van Credit Suisse los te halen en afzonderlijk naar de beurs te brengen, meent de stichting. Die roept de Zwitserse overheid en toezichthouders dan ook op om die stap alsnog te zetten. Daarmee zouden banen kunnen worden gered en gezorgd worden voor genoeg gezonde concurrentie, die anders grotendeels verdwijnt.

De Ethos Foundation zegt alle middelen te overwegen om op te komen voor de rechten van aandeelhouders en in het bijzonder de Zwitserse pensioenfondsen. Ook juridische stappen worden dus niet uitgesloten.

De stichting is niet de enige die vragen heeft bij de fusie tussen UBS en Credit Suisse. Verschillende politieke partijen maken zich zorgen om de omvang van de fusiebank.