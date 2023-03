Protest bij hoofdkantoor Credit Suisse Zürich na redding door UBS

Ongeveer tweehonderd demonstranten protesteerden maandagavond bij het hoofdkantoor van de Zwitserse bank Credit Suisse in Zürich vanwege de redding van de noodlijdende bank door de grotere Zwitserse rivaal UBS. Er werden onder meer eieren gegooid naar het hoofdkantoor van Credit Suisse aan de Paradeplatz in het centrum van Zürich. Ook werden leuzen geroepen als “revolutie” en “eet de rijken”.

Daarnaast werden speeches gegeven over de macht van de financiële sector in het Alpenland. De gezamenlijke bezittingen van Credit Suisse en UBS zijn ongeveer twee keer de omvang van de Zwitserse economie. De bankensector in het land wordt ook al jaren geplaagd door schandalen. De politie hield de actievoerders in de gaten.

In de Zwitserse politiek is ook ophef ontstaan over de fusie van Credit Suisse en UBS. Volgens leider Roger Nordmann van de sociaaldemocratische SP is de fusiebank te groot voor Zwitserland. De Groenen vinden dat Zwitserland geen belastinggeld zou moeten gebruiken om de fusie tussen de twee banken te ondersteunen. Ook zouden bonussen voor managers moeten worden beperkt. In de Zwitserse media werd eveneens kritisch gereageerd op de deal.