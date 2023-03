Volkswagen voor tientallen miljoenen aangeklaagd door oud-partner

Autoconcern Volkswagen (VW) is aangeklaagd door de Russische autobouwer en vroegere partner GAZ, schrijft persbureau Interfax maandag. GAZ eist via de rechtbank in de Russische stad Nizjni Novgorod een schadevergoeding van 15,6 miljard roebel, omgerekend bijna 190 miljoen euro, en liet die rechtbank al beslag leggen op Russische bezittingen van VW. Het Duitse bedrijf stopte het contract met de autobouwer nadat Rusland vorig jaar Oekraïne binnenviel.

GAZ bouwde tot vorig jaar meerdere modellen van VW en Skoda in de fabriek in Nizjni Novgorod. Het bedrijf is eigendom van oligarch Oleg Deripaska, een zakenman die nauwe banden heeft met de Russische president Poetin en tegen wie sancties zijn getroffen.

Het Duitse autoconcern, waar onder meer ook merken als Seat, Audi en Porsche toe behoren, is in onderhandeling over de verkoop van de Russische tak. VW verkocht vorig jaar aanzienlijk minder voertuigen vanwege chiptekorten bij de productie. Verkoopcijfers lagen op het laagste niveau in elf jaar. In totaal werden ongeveer 8,3 miljoen wagens afgeleverd, 7 procent minder dan een jaar eerder.

Bloomberg heeft Volkswagen om een reactie gevraagd, maar het autoconcern heeft daar niet op gereageerd.