Credit Suisse betaalt dit jaar gewoon bonussen aan personeel

Credit Suisse betaalt dit jaar gewoon bonussen uit aan zijn personeel. Dat schrijft het bestuur van de door branchegenoot UBS noodgedwongen overgenomen Zwitserse bank maandag in een memo aan alle medewerkers. Veel personeelsleden krijgen later deze maand een jaarlijkse bonus. Maar ook prestatiebonussen zullen dit jaar gewoon betaald worden, aldus de in problemen geraakte bank.

Credit Suisse zegt zich aan alle geldende afspraken over lonen te zullen houden. Daarbij maakt de bank wel een voorbehoud. De Zwitserse overheid kan nog ingrijpen bij de prestatiebonussen.

De overname van Credit Suisse wordt naar verwachting pas tegen het einde van het jaar afgerond. Tot die tijd zal Credit Suisse zo veel mogelijk doorwerken alsof het ‘business as usual’ is, staat in de memo.