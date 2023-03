Zwitserse coalitiepartij: fusiebank UBS/Credit Suisse te groot

De fusiebank die ontstaat na de overname van Credit Suisse door UBS is te groot voor Zwitserland. Dat heeft leider Roger Nordmann van de sociaal-democratische SP maandag gezegd. Die partij is de op een na grootste in het Zwitserse parlement en maakt deel uit van de regeringscoalitie.

“Het nieuwe UBS is een enorm risico”, aldus Nordmann. “Die bank heeft straks meer dan 1500 miljard frank aan bezittingen en is simpelweg te groot voor Zwitserland.” Als UBS in de problemen zou komen, zouden de Zwitserse centrale bank SNB en de Zwitserse overheid niet genoeg middelen hebben om een ondergang te voorkomen.

De overname van Credit Suisse door UBS werd dit weekeinde beklonken. Credit Suisse was in de problemen gekomen door een reeks schandalen en door berichten dat steeds meer klanten hun geld bij de bank weghaalden. De financiƫle markten waren toch al gespannen door het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank.