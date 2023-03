Ondanks omvallen Amerikaanse banken toch potentie in crypto

Begin maart vielen de Amerikaanse Silicon Valley Bank, Signature Bank en Silvergate Bank om. Deze banken waren belangrijke partners in de crypto-industrie en met het faillissement van deze banken betekent het dan ook dat deze industrie drie belangrijke partners is kwijtgeraakt. Dat betekent echter niet dat er geen banken zijn die willen werken met partners in de crypto-industrie. Desondanks zijn cryptobedrijven als DCG (Digital Currency Group) ook opzoek naar nieuwe bankpartners, meldt crypto-insiders.nl.

Moment om in te stappen?

Nog altijd zijn grote banken bereidt samen te werken. Het gaat dan ook om grote banken zoals de Deutsche Bank, geen kleine naam in de financiële sector. Overigens meldt crypto-insiders.nl ook dat met het omvallen van de Amerikaanse banken, de koers van de Bitcoin omhoogschiet. Alle signalen wijzen er dan dus ook op dat de crypto-industrie zich geen zorgen hoeft te maken over het omvallen van de drie prominente banken. Het tegenovergestelde is eerder van toepassing en meer mensen zouden zich kunnen afvragen of het nu tijd is om in te stappen in de cryptomarkt.

Wat is cryptocurrency?

Cryptocurrency, in het Nederlands kan men cryptomunten zeggen, is de tegenhanger van fysiek geld. De valuta is uitsluitend digitaal. Voor de beveiliging van de valuta wordt gebruik gemaakt van cryptografie. Dat is een verzamelnaam voor de wetenschap waarin men zich bezighoudt met beveiliging van online data door deze zo te versleutelen dat enkel en alleen de ontvanger(s) deze kunnen lezen en verwerken.

Hoe kan ik meedoen?

Welke cryptocurrency moet ik kiezen?

De meest bekende cryptomunt is toch wel de Bitcoin. Een hele bitcoin gaat op het moment over de toonbank voor ongeveer 23 duizend euro. Men kan echter ook gedeeltes van een bitcoin aanschaffen. De bitcoin laat naast wat kleine dalingen vooral veel groei zien de laatste tijd. Zo wordt de bitcoin steeds meer waard. Nu instappen kan dan ook slim zijn. Op het moment van schrijven zijn echter ook Ethereum, Cardano en Solana cryptocurrency waar men gebakken zit met waardestijgingen. Cardano is op het moment de goedkoopste cryptomunt van de hierboven genoemde currency (€0,32), maar Solana (€19,68) laat de grootse winstpercentages zien. Bitcoin is verreweg de duurste van de eerdergenoemde currency. Voor Ethereum kan men rekenen op zo’n €1590.