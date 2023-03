CNV: ‘intensieve verkennende gesprekken’ over cao streekvervoer

Verkenners van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de vakbonden en werkgevers in het streekvervoer voeren momenteel “intensieve gesprekken” om te kijken of de vastgelopen cao-onderhandelingen weer op gang kunnen worden geholpen. “De verkenningen zijn gaande. Vrijdag wordt de knoop doorgehakt of het voldoende is om weer echt de onderhandelingen te kunnen opstarten”, zegt een woordvoerder van vakbond CNV.

Vorige week werden de stakingen in het streekvervoer tot komende vrijdag opgeschort om nieuwe onderhandelingen met de werkgevers een kans te geven. “We wachten nu maar even af, maar er zal toch echt wel wat moeten gaan gebeuren. Als we constateren dat deze verkenning onvoldoende vertrouwen geeft dan wordt er weer gestaakt. We hopen dat het niet zover komt”, aldus de zegsman van het CNV.

In het streekvervoer is wekenlang herhaaldelijk gestaakt. Daardoor vielen er telkens veel bussen uit, met overlast voor reizigers tot gevolg. Ook op de verkiezingsdag afgelopen woensdag reden er minder bussen vanwege de stakingen.

FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en een structureel lagere werkdruk in het streekvervoer.