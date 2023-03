Energieleveranciers wijzen massaclaim om prijsstijging af

De grote energieleveranciers zijn het er niet mee eens dat het bureau GoBaxter werkt aan een massaclaim vanwege stijgende energietarieven. Eneco, een van de gedaagde bedrijven, laat weten “dat wij er vertrouwen in hebben dat wij eerlijke en goede voorwaarden hebben afgesproken”.

Aanleiding voor de massaclaim is een recente uitspraak van een kantonrechter tegen Vattenfall. Volgens de rechter heeft Vattenfall zich schuldig gemaakt aan een “oneerlijke handelspraktijk” door de tarieven vorig jaar meerdere keren te verhogen. Een van die verhogingen werd daarom verboden.

Vattenfall is het oneens met die uitspraak en gaat in beroep. “Bij een variabel tarief kan het tarief tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigen. Dit kan meerdere keren per jaar, en het tarief kan zowel stijgen als dalen. Door de oorlog in Oekraïne, tekort aan gas en de daardoor extreem hoge inkoopprijzen waren we genoodzaakt om in april 2022 de tarieven voor een variabel contract aan te passen.” Bovendien geldt de uitspraak van de kantonrechter volgens Vattenfall alleen voor de klant die de zaak aanspande: “De enige persoon die aanspraak mag maken op deze uitspraak is deze betreffende klant. Andere klanten kunnen niet met dit vonnis aanspraak maken op compensatie.”

Ook Eneco spreekt van een “zaak tussen Vattenfall en een van hun klanten. Wij zien niet dat deze zaak bredere gevolgen heeft.” GoBaxter kondigde de massaclaim dinsdag aan. Volgens het bureau zouden ongeveer 4,5 miljoen mensen geld kunnen terugvorderen.