Een op acht kantoren hoeft niet te voldoen aan duurzaamheidsregel

Ongeveer 12 procent van alle kantoren in Nederland is een monument dat niet hoeft te voldoen aan de duurzaamheidsregels. De eigenaren zijn niet verplicht om ervoor te zorgen dat de gebouwen een energielabel C of beter krijgen. Vastgoedadviseur Savills noemt die uitzondering ongewenst.

De uitzondering geldt voor in totaal 3,2 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte, heeft Savills uitgerekend. Volgens het bedrijf staat dat gelijk aan alle kantoren in Rotterdam, Den Haag en Eindhoven bij elkaar. Vooral Middelburg (34 procent), Haarlem (33 procent) en Maastricht (30 procent) hebben relatief veel kantoren met uitzonderingen.

Twee op de drie gebouwen met uitzonderingen zijn rijksmonumenten. De andere kantoren zijn monumenten van gemeenten en provincies. Zij mogen energielabel D of lager hebben.

Savills zegt dat de verduurzaming van kantoren langzamer gaat door de uitzondering. Volgens de adviseur kunnen sommige monumentale kantoren best duurzamer gemaakt worden “met oog voor de karakteristieke eigenschappen”. Daarom zouden er specifieke normen voor monumenten moeten komen.