ING en ABN aan kop in hogere AEX, Ordina stijgt na overname

De AEX-index op het Damrak wist zich dinsdag verder te herstellen onder aanvoering van ING en ABN AMRO. De banken veerden verder op na de reddingsactie van de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse, die zondag werd overgenomen door concurrent UBS. Ordina behoorde eveneens tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. De ICT-dienstverlener heeft overeenstemming bereikt met zijn Franse branchegenoot Sopra Steria over een overname.

Op de andere Europese beurzen was de stemming ook positief. Nu de rust in de bankensector enigszins is teruggekeerd gaat de aandacht uit naar de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Beleggers zijn benieuwd of de recente onrust bij de banken nog van invloed zal zijn op het rentebesluit van de Fed. Daarbij wordt gehoopt dat de centrale bank de rente minder sterk zal verhogen om de kalmte in de financiële sector te bewaren.

De AEX noteerde rond het middaguur 1,5 procent hoger op 739,60 punten. De MidKap klom 1,9 procent tot 954,33 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 1,6 procent. De DAX in Frankfurt won 1,7 procent ondanks een sterker dan verwachte daling van het Duitse investeerdersvertrouwen. De zogeheten ZEW-index, die het vertrouwen meet, nam voor het eerst in zes maanden af.

ING dikte 4,6 procent aan en ABN AMRO klom 4,2 procent. Ook de verzekeraars Aegon, ASR en NN Group gingen mee omhoog en wonnen tot 3,5 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal stond ook in de kopgroep met een plus van 4 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM en dataleverancier RELX waren de enige dalers in de AEX met minnen tot 0,7 procent.

In de MidKap stonden metalengroep AMG en luchtvaartcombinatie Air France-KLM bovenaan met winsten van 3,7 procent. Flitshandelaar Flow Traders was de enige verliezer met een min van 0,7 procent.

Bij de kleinere bedrijven maakte Ordina een koerssprong van 23 procent. Het bod van Sopra Steria waardeert het bedrijf op zo’n 518 miljoen euro. De partijen verwachten de deal in het vierde kwartaal van dit jaar af te ronden. Na de overname zal Ordina van de Amsterdamse beurs verdwijnen.

UBS klom bijna 4 procent in Zürich. De kredietbeoordelaars Moody’s en S&P hebben de vooruitzichten voor de Zwitserse bank verlaagd na de overname van Credit Suisse. RWE won 2 procent in Frankfurt. Het Duitse energieconcern verwacht dit jaar meer dividend uit te keren.

De euro was 1,0754 dollar waard, tegen 1,0695 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 1,4 procent in prijs tot 68,60 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer op 74,75 dollar per vat.